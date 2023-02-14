Kılıçdaroğlu net konuştu, anayasayı işaret etti: 'Seçim ertelenemez'

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 09:09

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 09:18

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili vurdu. Felakette şu ana kadar 31 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti.

Bölgede OHAL ilan edilirken; 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçime ilişkin de olası senaryolar konuşulmaya başlandı.

Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Anayasa çok açık. Ancak savaş halinde seçim ertelenebiliyor. Savaş olmadığına göre seçim ertelenemez" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Hiç kimse Anayasanın, yasaların dışında gerekçeler uydurarak kendisine özgü bir hukuk normu oluşturamaz. Anayasa var. 'Türkiye hukuk devletidir' diyorsak yapılamaz" diye konuştu.

'KABİLE DEVLETLERİNDE BİLE OLMAZ'

Kılıçdaroğlu, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı AKP'li Bülent Arınç'ın seçimlerin bir defaya mahsus ivedilikle ertelenmesi gerektiğine yönelik açıklaması için, "Ne demek bir defaya mahsus? Bu ifade 'bir kişiye bir sefere özgü bir hukuk normu oluşturalım' demektir. Demokrasilerde böyle bir anlayış yoktur. Kabile devletlerinde bile bu olmaz. Kaldı ki Anayasa hiçbir yoruma yer vermeyecek kadar gayet açıktır. Yine Anayasada, hiç kimseye, sınıfa, zümreye imtiyaz tanınamaz diye bir madde de var" dedi.

'SEÇİMDEN KAÇMANIN KİMSEYE YARARI YOK'

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimin ertelenmesi taleplerinin altında seçimden kaçma iradesi var. Ancak bu iradeyi YSK üzerinden hayata geçirmek yani kendi çıkarlarına göre bir defaya mahsus özel kararlar aldırmak istiyorlar. Sayın Arınç’ın açıklaması bunu gösteriyor. Tekrar ediyorum; kimseye özgü hukuk normu oluşturulamaz. Yapılması gereken, ister erken seçim olarak 14 Mayıs, ister zamanında 18 Haziran olsun, ivedilikle seçim tarihinin belirlenmesidir. Seçimden kaçmanın hiç kimseye bir yararı yoktur. Ancak zararını tüm ülke çekecektir."

NE OLMUŞTU?

AKP'nin kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 6 Şubat Maraş Depremleri’nin ardından devlet bürokrasisinin yurttaşların yaralarına merhem olmasına odaklanması için seçimlerin "ivedilikle" ertelenmesi gerektiği çağrısında bulunmuştu.

Arınç şunları ifade etmişti:

"Sonuç itibariyle ne olursa olsun bu zaruret hali dolayısıyla seçimler bir defaya mahsus olmak üzere tehir edilmelidir. Seçimleri ertelemeye yönelik teklifim kabul görürse ayrıntılı olarak başka düşüncelerimi de ifade edebileceğim."