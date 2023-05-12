Kılıçdaroğlu Samsun mitingine 'çelik yelekle' çıktı
CHP lideri ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçime iki gün kala Samsun’daki mitinginde sahneye çelik yelek ile çıktı. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nun arkasındaki koruma polislerinin de sayısının arttığı fark edildi.
Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçime 2 gün kala; AKP iktidarının gerilimi artırıcı ve kutuplaştırıcı açıklamaları devam ederken, CHP Genel Başkanı ve 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ‘suikast’ iddiaları gündeme geldi.
YANARDAĞ'A SORUŞTURMA
Gazeteci Merdan Yanardağ, bu yönde bir iddia bulunduğunu, iddianın ise Samsun mitingine dair olduğunu söylemişti. Yanardağ’ın yazdığı tweet'ler üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilmişti.
Yanardağ hakkındaki soruşturma TCK'nin 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçlamasından dolayı açıldı.
SAMSUN'DA KÜRSÜYE ÇELİK YELEKLE ÇIKTI
Yaşananların ardından Kılıçdaroğlu’nun bugünkü Samsun mitinginde çelik yelek giydiği iddiası gündem oldu.
Söz konusu iddiayı Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar Cumhuriyet'e doğruladı.
Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun bulunduğu sahnede, uzun namlulu silahlarla ve eli belindeki silahta bekleyen korumaların bulunması da dikkat çekti.
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