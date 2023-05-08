Kılıçdaroğlu ve eşi, Akşener ailesini ziyaret etti

Yayınlanma: 08.05.2023 - 07:57

Güncelleme: 08.05.2023 - 07:57

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Akşener ailesine misafir oldu.

Akşener ailesinin Ankara'daki konutunda gerçekleşen ziyarette, iki lider son gelişmeleri de değerlendirdi.

"BAHAR GELİYOR"

Twitter'dan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi Tuncer Akşener'le birlikte bir fotoğraflarını yayınlayan Selvi Kılıçdaroğlu "Kıymetli Akşener ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Bugün tanık olduklarımıza rağmen güzel bir geceydi. Bu ülkenin huzura, sevgiye ve kardeşliğe çok ihtiyacı var. Bahar geliyor" notu düştü.

"ORTALIĞI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞANLARA İTİBAR ETMEYİN"

Tweeti paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz."

Akşener ailesinin misafiri olduk. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim. Bu buluşmaları sık sık tekrar etmeye karar verdik bu gece. Ortalığı karıştırmaya çalışanlara itibar etmeyin. Biz birlikte ülkemize baharı getireceğiz. https://t.co/gvpf4GdSPW — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 7, 2023

AKŞENER: 1 HAFTA SONRA YEPYENİ BİR TARİH YAZACAĞIZ

Meral Akşener de aynı fotoğrafı yayımlayarak "Bugün @SkilicdarogIu Hanım ve 13. Cumhurbaşkanı Adayımız @kilicdarogluk’nu evimizde ağırlayarak güzel bir akşam geçirdik. Milletimizin huzurunu bozmaya çalışanların önünde hep birlikte duracağız. Tam 1 hafta sonra milletimizle birlikte yepyeni bir tarih yazacağız..." paylaşımı yaptı.