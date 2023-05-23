2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı kimdir?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sayılı günler kala, AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı'dan, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması geldi. Peki, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı kimdir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 21:09
Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı kimdir?
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Yurttaşlar, 28 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanını seçmek için ikinci kez oy kullanacak. Seçime günler kala, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı kemal Kılıçdaroğlu'na diğer partilerden destek açıklamaları gelmeye başladı. Desteğini açıklayanlardan biri de AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı oldu. Kayıkcı, açıklamasında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderme yaparak ''Gökte Samanyolu galaksisini fethetse bile artık bu iktidarın da onun eseri yeni sistemin de değişmesi gerekir. Mahşere kadar iktidar hevesine demokrasi söylemi, milli İrade söylemi kılıf olamaz. Gerçek demokrasi iki dönem seçildikten sonra kendi isteği ile adaylıktan çekilmektedir. Bu bakımdan seçimin ikinci turunda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğimizi beyan ediyor kendisine seçimde başarılar diliyoruz.'' ifadelerini kullandı. Cavit Kayıkcı'nın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

CAVİT KAYIKCI KİMDİR?

Cavit Kayıkcı, 1967'de Çankırı'da doğdu. Çankırı Astsubay Hazırlama mezun olduktan sonra 1986 yılında başladığı meslek hayatında Astsubay olarak TSK'nın farklı yerlerde 20 yıl görev yaptıktan sonra 2007 yılında kendi isteği ile emekli oldu. 

 

 


Cavit Kayıkcı AS Parti Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı

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