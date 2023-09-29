Kılıçdaroğlu’ndan iktidara ‘AİHM’ çıkışı!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunarak “Anlaşılan o ki Saray Hükümeti, “Türkiye’yi daha ne kadar itibarsızlaştırabilirim, daha ne kadar küçük düşürebilirim” arayışına girmiş” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden “Saray AİHM kararlarını da yerine getirmiyor” dedi.
Yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu “Anlaşılan o ki Saray Hükümeti, “Türkiye’yi daha ne kadar itibarsızlaştırabilirim, daha ne kadar küçük düşürebilirim” arayışına girmiş. İçeride AYM kararlarını uygulamayarak “ben anayasayı tanımıyorum” diyen Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu “Bakmayın “dik durma, boyun eğmeme” yalanlarına… Türkiye, uluslararası sözleşmelerde AİHM kararlarına bağlı olduğunu beyan etmiş, bu kararları uygulayacağına söz vermiştir. Saray bilmiyor olabilir, ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin geleneği, her şartta verdiği sözü tutmaktır” diye yazdı.
Anlaşılan o ki Saray Hükümeti, “Türkiye’yi daha ne kadar itibarsızlaştırabilirim, daha ne kadar küçük düşürebilirim” arayışına girmiş. İçeride AYM kararlarını uygulamayarak “ben anayasayı tanımıyorum” diyen Saray, AİHM kararlarını da yerine getirmiyor.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 29, 2023
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