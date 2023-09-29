Hıfzı Topuz ve Kemal Kılıçdaroğlu

29 Eylül 2023 Cuma

Dün yaşamımın bütün acımasızlığını iliklerime kadar hissettim:

Önce Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’nda Hıfzı Topuz’u ziyaret ettim.

Daha sonra Cumhuriyet’in Şişli’deki binasında, Kemal Kılıçdaroğlu’na, arkadaşlarla birlikte ev sahipliği yaptım.

Ve günün ilerleyen saatlerinde, karmakarışık duygularla, yazımı yetiştirmek üzere, gazetedeki bilgisayarın başına geçtim.

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Hıfzı’yı ziyaret hiç de kolay olmamıştı:

Polis, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu’na giden yolları kesmişti ve bizi içeri bırakmadı.

Tekrar Nişantaşı üzerinden uzun bir tur atarak döndüğümüzde bu kez arabadan inerek polislerle yaptığım uzun bir tartışma sonunda ancak tören başladıktan sonra içeri girebildik.

Bereket versin bana, en son konuşan oğlu Kerem’den önceki son konuşmayı vermişlerdi de, görevimi yerine getirebildim.

Elbette dün Cumhuriyet’te yayımlanan yazımı tekrarlamadım. Önce onun Türk Bayrağına sarılı tabutunu okşadım ve özet olarak şunları söyledim:

Mücadeleci, kavgacı ve sevgi dolu bir insandı:

İnsanlığı severdi...

Ülkesini severdi...

Mesleğini severdi...

Dostlarını severdi...

Onlar için mücadele ve kavga ederdi.

Özetle, insanların, ülkesinin haber alma ve ifade özgürlüğü için, meslek ilkeleri için mücadele ve kavga ederdi.

Devrimciydi, Atatürkçüydü, Cumhuriyetçiydi...

Bütün Devrimciler gibi örgütlenmeye ve eğitime önem verirdi.

Hayatını tüm insanlığa, ülkesine, mesleğine hizmet için, örgütlenmeye ve eğitime adamıştı.

Kitaplarıyla yaşayacaktır.Bu konuşmayı Cumhuriyet gazetesi adına, Cumhuriyet Vakfı, Vakıf Başkanı Alev Coşkun, Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen ve bütün çalışanlar adına yapıyorum.

Ölümü sevmiyorum...

Hıfzı’yı seviyorum!

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Hıfzı Topuz’u anma törenine giderken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yeni Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen’i ve yeni yönetimi tebrik etmeye geleceği, Alev Coşkun’un hasta ve evde olduğu, ev sahipliği için, Mine Esen’e ilave olarak Ali Sirmen’le birlikte gazetede beklendiğimiz bildirilmişti.

Törenden sonra apar topar Ali’yi de alıp gazeteye yetiştik.

Kılıçdaroğlu’nun ziyaret haberi bugünkü gazetede zaten var. Ben sadece kendi sorduğum bir soruyu ve onun verdiği cevabın ilk kelimesini belirtmekle yetineceğim.

Kemal Bey, konuşmasının bir yerinde, iktidarın seçim öncesi dönemde haksız, hukuksuz, baskıcı ve montajcı uygulamalar yaptığını belirterek “Bu iktidarın ahlaki ve siyasi meşruiyeti yoktur” dedi. Ben de bu sözüne atıf yaparak şu soruyu sordum:

“Sizce ‘Ahlaki ve siyasi meşruiyeti’ olmayan bu iktidar yeni bir Anayasa yapabilir mi?”

Kemal Bey bu soruma, hiç duraksamadan “HAYIR” yanıtını verdi.

Elbette konu daha sonra başka sorularla da devam etti; ayrıntıları gazetenin haberinde okuyabilirsiniz.

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Ben Anayasa konusunda bu iktidarla hiç bir diyaloğa girilmemesi gerektiğini, bu iktidarla kabul edilecek her diyaloğun ülkeyi “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” ilkelerinden daha da uzaklaştıracağını düşünüyorum!