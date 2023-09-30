Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 'kayyum' tepkisi: 'Bu tam bir felaket'

Yayınlanma: 30.09.2023 - 15:44

Güncelleme: 30.09.2023 - 15:45

Cumhuriyet Halk Partisi CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da partisinin yerel yönetim çalıştayında konuştu.

Siyasi iktidar için en önemli konunun 'ahlaki ve siyasi meşruiyeti' olduğunu bile getiren Kılıçdaroğlu, "Eğer montaj videolar yapıyorsanız ahlaki ve siyasî meşruiyetiniz tartışılır hale gelir. Milletin seçtiği belediye başkanı yerine kayyum atarsanız, siyasî meşruiyete gölge düşürür. Bu millet niye oy kullanıyor? Bunun adı demokrasi olur mu? Bu tam bir felakettir" dedi.

EĞİTİM SORUNU

Eğitim sorununa değinen Kılıçdaroğlu, "Eğitim tam bir felaket. 60-70 kişilik sınıflarda bir öğretmen öğrenciyle nasıl ilişki kuracak? Derslik için de söz veriyoruz. Büyükşehir belediye başkanlığını bize vereceksiniz, 5 bin derslik kuracağız. Eğer Şanlıurfalı kardeşim çocuğunun iyi bir eğitim almasını istiyorsa, en az 100 kreşin Urfa'da olmasını istiyorsa CHP'nin adayına oy verecek, beraber takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"ŞANLIURFA BİR KUDÜS, BİR İSTANBUL OLABİLİR"

CHP'nin yerel yönetimlerde yaptıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, "Eskişehir hafta sonu turist kaynıyor. Eskişehir bir çöl gibiydi, vahaya döndü. Kim yaptı? CHP. Şanlıurfa'da çok daha fazla şey var ama vizyon lazım. Zenginleşmek için siyaseti kullanırsanız toplum yoksul kalır. Şanlıurfa bir Kudüs, bir İstanbul olabilir" dedi.

"CEZAEVİNDE BİR TANE UYUŞTURUCU BARONU GÖREMEZSİNİZ"

Uyuşturucu kullanımına ilişkin AKP'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, "Uyuşturucu nedeniyle gençliğimizi kaybedebiliriz. Bu artık bir milli güvenlik sorunudur. Cezaevinde bir tane bile uyuşturucu baronu göremezsiniz" ifadelerini kullandı.

"EMİNE ŞENYAŞAR NEREDEYSE SUÇLU İLAN EDİLDİ"

2 oğlu ve eşi 2018'de AKP Urfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınları tarafından katledilen Emine Şenyaşar'dan da bahseden Kılıçdaroğlu, hastanedeki saldırının görüntülerinin kaybedildiğini hatırlattı.

Emine Şenyaşar'ın neredeyse suçlu ilan edildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "8 savcı iddianame hazırlamaya korktu. Oraya arkadaşlarımız geldi. Kimse sahipsiz değildir bu memlekette. Dava açıldı, takip ediyoruz" diye konuştu.