Kılıçdaroğlu'ndan Japonya Başbakanı Kishida'ya 'geçmiş olsun' mesajı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Wakayama kentinde sis bombalı saldırıya uğrayan Japonya Başbakanı Fumio Kişida'ya 'geçmiş olsun' mesajını iletti.
Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya Wakayama kentindeki yerel seçim kampanyası sırasında sis bombası fırlatıldı. Başbakan Kishida, saldırı sonrası bölgeden tahliye edilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kishida'ya yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:
"Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın kendisine yönelik bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuş olması sevindiricidir. Başbakan Kishida'ya ve Japon Halkı'na geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın kendisine yönelik bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuş olması sevindiricidir. Başbakan Kishida'ya ve Japon Halkı'na geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 15, 2023
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