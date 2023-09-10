Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun 'Ankara adayı' açıklamasının ardından ilk kez konuştu: Büyük bir oy farkıyla seçileceğiz!
CHP lideri Kılıçdaoğlu'nun "Ankara adayı" açıklamasının ardından konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. Aynen devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, "Mansur Bey, başkanımızdır ve adayımızdır" açıklamasına yanıt verdi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş ise Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili açıklaması üzerine şöyle konuştu:
“Biz kendimize güveniyoruz. Büyük bir oy farkı ile seçilebileceğimize inanıyoruz. 4 buçuk yıldır hizmet ettik. Farklı bir belediyecilik anlayışı ortaya koyduk. Yolsuzluklarla mücadele ettik. İsraf etmeden, sadece Ankara halkının ihtiyaçları için hizmet ettik. Aynen devam edeceğiz”
KILIÇDAROĞLU ADAYI AÇIKLAMIŞTI
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 100. kuruluş yılı etkinliklerinin üçüncü günü kapsamında Ankara Beytepe'deki CHP 100. Yıl Hatıra Ormanı'nın açılışını yapmıştı. Kılıçdaroğlu açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla ilgili soruları üzerine, “Mansur Bey, büyükşehir belediye başkanımızdır ve adayımızdır” demişti.
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