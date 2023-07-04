Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş oldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş oldu. Ulukuş, Kılıçdaroğlu'nun danışmanlığıa getirilmesine dair gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.07.2023 - 13:45
Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Gökşen Anıl Ulukuş oldu.

Gökşen Anıl Ulukuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdir ve tensipleriyle, CHP Genel Başkan Danışmanlığı görevine atanmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı. 


Gökşen Anıl Ulukuş, Zafer Partisi kökeniyle biliniyor. Ulukuş, partinin gençlik yapılanması olan Ayyıldızı Hareketi'nin geçmişte kurucu başkanlığını yürütmüştü.


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