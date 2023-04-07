Kızılay'da 'Huzur hakkı' gerilimi

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 04:02

Depremzedelere çadır götürmek yerine satmayı tercih eden Kızılay, Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu’nu Kızılay ile ilgili eleştirel bir haberi paylaştığı gerekçesiyle yedi kişilik yönetim kuruluyla birlikte görevden aldı.

Kızılay ile ilgili eleştirel bir haberi whatsap grubundan paylaştığı için görevden alınan Efendioğlu, “İyiliksever olmak için bir sıfata gerek görmeyen, maaş, huzur hakkı, yolluk gibi herhangi bir ödenti almadan gönüllü çalışan biri olarak, maaşlı çalışan genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyelerince cezalandırıldık. Buradan bir kez daha soruyorum. Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olarak Kızılay’a bağlı şirketlerden ‘huzur hakkı’ ücreti alıyor musunuz? Alıyorsanız ne kadar?” diyerek açıklama istedi.

İYİ PARTİ’YE GEÇİNCE İSTİFA

Öte yandan Manisa Genç Kızılay Başkanlığı görevini yürüten Sadık Akçakın, siyasi hayatına İYİ Parti’de sürdürmeye karar verip Genel Başkan Meral Akşener ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşınca başkanlık görevinden istifa ettirildi.