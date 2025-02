Komisyondaki sunum tartışma yarattı: AKP'liler bile eleştirdi

Yayınlanma: 06.02.2025 - 10:30

Güncelleme: 06.02.2025 - 10:30

Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu önceki gün Meclis’te kadına şiddetin önlenmesi amacıyla kurulan komisyonda sunum yaptı. Kaptanoğlu sunumunda 2008 ve 2014 yıllarında hazırlanan kadına yönelik aile içi şiddet araştırması sonuçlarını paylaştı. Komisyon üyeleri de sunumdaki verilerin güncel olmamasını eleştirdi. Komisyonun AKP’li Başkanı Hulki Cevizoğlu, araştırmanın üzerinden 11 yıl geçtiğine dikkat çekerek “Araştırma sonuçları günümüze ışık tutacak mı?” sorusunu yöneltti.

Sunum devam ederken komisyondaki diğer vekiller de araştırmanın güncelliğini sorguladı. Bunun üzerine komisyon başkanı Cevizoğlu tekrar “Bu kadar önemli bir konuda on bir yıldır başka bir araştırma yapılmadı mı acaba? Yapmanıza engel ya da yasak mı var? Böyle büyük bir üniversite, her yıl bunu her yıl yapar” dedi. Bunun üzerine Kaptanoğlu, bu araştırmaların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütüldüğüne dikkat çekti. Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı da “Bakanlık bu araştırmaları yapmayalım mı diyor? Üniversiteye bu konuda özel bütçe tahsisi mi gerekiyor?” sorularını yöneltti.

Kaptanoğlu gelen eleştirilere karşı komisyona 2014 yılının verilerini paylaşmak için çağrıldığını belirterek “Benim mesela yaptığım araştırmam var ama buraya çağırılma nedenimiz 2008 ve 2014 araştırmaları. 2023 yılında zaten Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve bakanlıkla bir çalışma yaptık. Bir projeyi biz tekrar hazırladık, hatta şiddet uygulayanlara yönelik de başka bir tane hazırladık ama orada bütçeyle ilgili sıkıntı oldu, ihale iptal edildi, süreç uzadı ama ben gerçekten sadece bu iki araştırmayı sunmak üzere geldiğimiz için diğerlerine açıklık getiremiyorum” yanıtını verdi.