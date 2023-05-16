‘Kuraldan fazla sayım yapıldı’

Yayınlanma: 16.05.2023 - 06:00

Güncelleme: 16.05.2023 - 06:00

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, itiraz edilerek sonuçların geciktirildiğini belirterek “Beş, altı defa sayılan sandıklar oldu. Normalde kural üç defa sayılmasıdır” dedi. Akıllı, “Kanun gereği ilk olarak cumhurbaşkanı seçimlerinin sonucu sayılır. Tutanağı hazırlanıp teslim edilir. Sandık kurulu başkanları çeteleyi tuttu ancak tutanağı düzenlemeden milletvekili sayımına geçti. Tutanakların alınması için milletvekili seçimlerinin sayımının da bitmesi beklendi” ifadelerini kullandı.

“Yurtdışı oylarını terörize ettiler” diyen Akıllı, “Ekipler dolaştırarak laf attılar, kavga çıkarttılar. Sandık kurulu üyelerinin kimi bunaldı, sandığı bıraktı. Müşahitlerle tamamlamak zorunda kaldık. İlçe seçim kurulu yeni müşahit görevlendirmemize izin vermedi. Biz görevli avukat sokmakta zorlanırken belirsiz kişiler oraya elini kolunu sallayarak girdi” diye konuştu.

