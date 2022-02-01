Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na silahlı saldırıda tutuklama
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan'a (49) otoparkta ateş edip, kaçtıktan sonra polise teslim olan Harun Özekin (46), 'silahlı tehdit' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından tutuklandı.
Olay, dün sabah saatlerinde Kuşadası Belediyesi hizmet binasının altındaki otoparkta meydana geldi. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, aracını park ettikten sonra Harun Özekin'in silahlı saldırısına uğradı.
Turan, saldırıdan yara almadan kurtulurken, Özekin de olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, Turan'a 4 el ateş edildiğini, 1'inin araca, 3'ünün ise duvara ve yere isabet ettiğini belirledi. Kaçan Özekin de dün akşam saatlerinde polise gidip, teslim oldu. Gayrimenkul işi yaptığı belirtilen Özekin, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Harun Özekin, çıkarıldığı mahkemece 'silahlı tehdit' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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