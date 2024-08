Kuzey Ege turuna çıkan Özel’e büyük ilgi vardı

Yayınlanma: 29.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.08.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek genel seçimlere vurgu yaparak “Verdiğimiz sözü yerel seçimlerde tuttuk, genel seçimlerde de göreceksiniz Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk seçimlerinde hepimizin partisi iktidar olacak” ifadelerini kullandı. Özel, Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde dün CHP ilçe başkanlıklarını ve belediye başkanlarını ziyaret etti. Ayvalık İlçe Başkanlığı’na giden Özel, tüm yurttaşları “baba evi” olarak nitelediği CHP’ye davet etti. AKP ve MHP’den devralınan belediyelerin borç içinde olduğunun altını çizerek devam eden Özel, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı su yatırımlarını hatırlatarak “CHP ‘susuzluk demekti’, AKP’den susuz aldığı belediyeyi suya, huzura kavuşturuyor. Alın size CHP belediyeciliği” diye konuştu.

“Türkiye tarihinin dönüm noktasında yapılacak ilk seçim bir yönüyle yeniden referandum olacak” diye devam eden Özel, “Bu sefer referandum Avrupa’nın bir parçası hukukun üstünlüğünün kalkınma getirdiği bir Türkiye mi? Yoksa Şanghay İş Birliği’nde olduğu gibi güçlü liderlerin yoksul halkların olduğu bir Türkiye mi? Arada on kat fark var. Eğer bunu çok net olarak ifade ediyoruz” dedi.

FİYATLARDAN BİR SIFIR ATILACAK

Özel şunları söyledi: “Gelecek seçimlerden sonra Türkiye’yi on yıl CHP yönetirse maaşlardan değil ama fiyatlardan 1’er sıfır atılacak net. AKP yönetirse fiyatlara bir sıfır daha gelebilir ama maaşlardan kimse bir şey beklemesin. CHP en az 45 bin dolarlık bir milli gelir teklif ediyor. AKP’nin götüreceği yerde de milli gelir 4 bin 500 dolar. İnan bu satın almak içine on kattan daha fazla etki ediyor. Bugün AKP’nin yönettiği ülkede mazotun 40 lira olduğunu görenler CHP’nin on yıl yöneteceği ülkede bugünkü parayla mazotun 4 lira olduğunu görecekler. Satın alma gücü açısından. 140 liraya kavga satılıyor. İnsan gördüğünde utanıyor. O kahvenin maaşlarını aynı kalıp 10 lira olduğunu düşünüyor. Satın alma gücünün 10-15 kat arttığını düşünün. İşte böyle bir mücadelenin içindeyiz. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz.”