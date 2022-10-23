Madenci yakınlarından Erdoğan'a tepki: 'Soma'ya adalet gelmedi'
301 kişinin yaşamını yitirdiği Soma faciasının ardından onlarca aile sekiz yıl geçmesine karşın bitmeyen davalar nedeniyle tazminat alamadı. Aileler, “Yıllardır mahkemenin kararını bekliyoruz. ‘Soma’da adaleti sağladık’ diyenler bizleri görsün. Sözler de adalet de havada kaldı” diye isyan etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Soma’da kimseyi aç açıkta bırakmadık. Biz gerekli destekleri verdik, veriyoruz, vereceğiz” açıklamasına, sekiz yıldır adalet bekleyen madenci yakınları tepki gösterdi.
Manisa’nın Soma ilçesinde 2014 yılında meydana gelen ve 301 kişinin yaşamını yitirdiği maden faciasında onlarca aile sekiz yıl geçmesine karşın bitmeyen davalar nedeniyle tazminat alamadı. 700’e yakın tazminat davasının açıldığı Soma faciasında tazminat alamayan aileler Cumhuriyet’e konuştu.
Maden işçisi eşi Gaffur Şen’i toprağa veren bir çocuk annesi Havva Şen, “Eşimi madende kaybedeli dokuz yıla yaklaşıyor. Emekli maaşı ile geçiniyorum. Yıllardır mahkemenin kararını bekliyoruz. Tazminatlar hesaplandı ama Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) itiraz etmesi sonrası dosya istinafta bekliyor. Hesaplamalara göre 1 milyona yakın bir rakam tutuyor. İki yıl önce alsaydık, üç tane ev alırdık. Ama şimdi bir ev dahi alamıyoruz. Soma adaleti yıllardır kaybettiklerimize ve bizlere gelmedi” diye konuştu.
‘YILLARDIR MAĞDURUZ’
Tahir Kilinç ve Seniha Kilinç çifti, Soma maden faciasında oğlunu ve iki damadını yitirdi. Kilinç, ailesi yetim kalan torunlarına dedelik yapmaya çalışırken bir de adalet için mücadele ediyorlar. İstinaf ve Yargıtay aşamalarının yıllardır sürmesi nedeniyle bir türlü tazminat ödenememesi ise acılarını bir kat daha artırdı. Tahir Kilinç, “Verilen sözler ve adalet hepsi havada kaldı. Evlatlarını, eşlerini kaybeden onlarca aile tazminat için yıllardır bekliyor. ‘Soma’da adaleti sağladık, kimseyi mağdur etmedik’ diyenler bizlerin görsün. Artık adalet yerini bulsun” dedi.
KARAR BEKLİYORLAR
19 yaşındaki oğlunu toprağa veren anne Hatice Yıldız, “Somalı aileler olarak yıllardır adalet peşinde koştuk. Acımız hiç dinmedi. Devlet yıllardır mahkemelerin kararlarını uygulamadı. Bize, ‘Para ve tazminat aldı’ diyorlar. Biz toplanan yardım paralarının dışında bir şey almadık. Soma’ya adalet ne zaman gelecek” diyerek mahkemenin kararını bir an önce vermesini istedi.
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