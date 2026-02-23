Mahkemeden Özgür Özel’e 'Sahtekar Sülü' cezası

Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.02.2026 16:12:00
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki davada Soylu lehine 25 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e karşı açtığı 1 milyon liralık manevi tazminat davasında istinaf mahkemesi yerel mahkemenin ret kararını kaldırdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, Soylu lehine 25 bin lira manevi tazminata hükmetti.

Süreç, Süleyman Soylu’nun sosyal medya hesabından yaptığı, "Yalancılıktan kalpleri kararmış olanların dahi ateşini söndürür" ifadelerinin yer aldığı paylaşım sonrası başladı.

Bu paylaşımı alıntılayan Özgür Özel ise aynı gün yaptığı paylaşımda, "Yok be Süleyman Senin gibi bir yalancının ateşini ne nehirler, ne denizler, ne de okyanuslar söndürür. Sen sen ol yalan bitmeden yine doğru konuşma e mi sakın şaşırtma bizi! Sahtekar Sülü" ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadeler üzerine Soylu, kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

İstinaf mahkemesi kararında, 24 Haziran 2022 tarihli sosyal medya paylaşımındaki ifadelerin bir bütün olarak değerlendirildiği belirtildi. Kararda, "söz konusu sözlerin ifade özgürlüğü ve değer yargısı kapsamında görülemeyeceği" ifade edildi.

Mahkeme, "siyasetçilere yönelik eleştiri sınırlarının geniş olduğuna dikkat çekmekle birlikte, somut olayda sert ve ağır eleştiri sınırlarının aşıldığını ve davacının kişilik haklarına saldırı niteliği bulunduğunu", Bu nedenle davacı yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği" kanaatine vardı.

Karara göre 25 bin liralık manevi tazminat, 27 Haziran 2022’den itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Özgür Özel tahsil edilerek Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ödenecek.

