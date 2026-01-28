Mahmut Arıkan: 'Baskın seçim bekliyorum'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.01.2026 12:36:00
Haber Merkezi
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, baskın seçim beklentisi içinde olduğunu söyledi. Arıkan, Yeniyol Grubu’nda olası bir vekil eksikliğine ilişkin de "AK Parti milletvekillerinden bir katılım bekleriz” çağrısı yaptı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) parlamento muhabirleri ile bir araya geldi. 

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arıkan, ittifak arayışında olduklarını belirtti. Mahmut Arıkan, "Bütün siyasi yelpazelerle görüşüp doğru bir ittifakta karar kılacağız. Ama bizim esas bakış açımız üçüncü bir yolda ısrar etmek olacak” ifadelerini kullandı.

"ÇAĞRIM AK PARTİLİ VEKİLLERE"

Arıkan, Yeniyol Grubu’nda olası bir vekil eksikliğine ilişkin “Gelinen noktada Yeni Yol Grubunu üç parti ile değil bu ittifakı geliştirme ve daha çok parti ile bir araya gelme düşüncemiz var. Olası bir eksilme durumunda (20 vekil var) TBMM’de aklıselim birçok vekil var. Bu vekillerin bize destek geleceğini düşünüyorum. Ama daha çok bu çağrım AK Parti milletvekillerinedir. Onlardan bir katılım bekleriz” açıklamasında bulundu.

"ERKEN DEĞİL BASKIN SEÇİM BEKLİYORUM"

Mahmut Arıkan, geçen günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile devam eden "erken seçim" tartışmasına da değindi. Arıkan, “Her ne kadar iktidarlar erken seçim yok deseler de Türkiye tarihinde birçok seçimin erken yapıldığını görüyoruz. Her ne kadar sayın Bahçeli ‘erken seçim’ yok dese de. Toplum erken seçim bekliyor. Ben Türkiye’de bir erken seçim değil de baskın seçim bekliyorum. Baskın seçimin olacağını düşünüyorum” dedi.

