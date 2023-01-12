Mansur Yavaş: Herkese eşit şekilde çalışmak boynumuzun borcu

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 17:01

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 17:01

ABB Başkanı Mansur Yavaş, çözüm önerilerine yönelik görüş alışverişinde bulunarak sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlemek amacıyla esnaf buluşmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede son olarak Pursaklar Sanayi Sitesi esnafını ziyaret eden Yavaş, bölge esnafının sorunlarını tek tek dinleyerek, taleplerini not aldı.

“HERKESE EŞİT BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Düzenlenen kahvaltı programında bölge esnafıyla bir araya gelen Başkan Yavaş, yapılan çalışmalar hakkında esnafa, şu sözlerle bilgi verdi:

“Burası biraz yolun kenarında mahrumiyet alanında gibi kalmış. Bütün sanayiler başka yere taşınırken özellikle bölgesel olarak burada sanayinin olması çok önemli. Esnafın ve çalışanların birçoğu da hep bu bölgede. Dolayısıyla eksikleri gidermeye çalıştık. Aciliyeti olan sorunların üzerine gidiyoruz. Bunu yaparken hiç kimseyi ayrıştırmadan, hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz. Herkese eşit bir şekilde çalışmak, boynumuzun borcu. Alın terinizle elde ettiğiniz geliri hayali, boş, çöp projelere harcamadan, gerçek ihtiyaç neyse onlara harcamaya çalışıyoruz. Sanayi sitelerini ve organize sanayi bölgelerini geziyorum. Oralara propaganda yapmaya gitmiyoruz, hesap vermeye gidiyoruz yaptıklarımızla ilgili."