Mansur Yavaş iktidara sert çıktı: Anket sonuçlarını paylaştı

Yayınlanma: 25.04.2025 - 19:07

Güncelleme: 25.04.2025 - 19:07

Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "23 Nisan Haftasında 23 Yeni Açılış Töreni" düzenledi.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Aylin Nazlıaka, Grup Başkanvekili Murat Emir, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara Milletvekilleri Semra Dinçer ve Adnan Beker, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol katıldı.

"HİZMET ETMEKTEN ASLA GERİ DURMAYIZ"

İktidarın muhalefet üzerindeki baskısını eleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediyelerin halkçı belediyecilik hizmetleriyle memnuniyet anketlerinde öne çıktığını söyledi.

Yavaş, şunları söyledi:

''Bir aydır sessiz durduğunu sandıkları, siyasetten uzak durdukları sanılan gençler, haklarını aramak için sokağa çıktılar, anayasal haklarını kullandılar ve partilerin önüne dahi geçerek öncülük ettiler. Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet ettiği gençler de zaten böyle olmalıydı.

1.5 milyardan fazla borcu vardı Mesut Başkan devraldığında ve aradan birkaç ay geçti, CHP’li belediyelerin sigorta ve vergi borçları gündeme geldi. Geçmişten gelen bu borç, CHP’li Mesut Başkan’ın borcu mu, eski dönemin borcu mu? Dediler ki, ‘Silkeleyin bunları.’ Gerekçe, yeni kazanılan belediyelerin hizmet yapmasını engellemek, belediye başkanlarını itibarsızlaştırmak. Hem borçlarını ödediler hem de hizmet etmeye devam ettiler. Dolayısıyla bizler, doğru dürüst, açık, şeffaf bir şekilde hizmet ettikçe silkeleseler de bize emanet eden bu halka hizmet etmekten asla geri durmayız, durduramazlar.

Türkiye çapında 420 kadar belediyemiz aynı şekilde halkçı belediyecilik yaparak farklı bir vizyon ortaya koyunca bu birilerini rahatsız etti. Baktılar ki 11 büyükşehir varken 14’e çıktı, belediye sayıları hızla artıyor, ‘O zaman iktidara giden yolda bizim bu belediyelere engel olmamız lazım.’ Geçen ay yapılan ankette yüzde 58’di, amacımız CHP’li belediyelerin yönettiği yerdeki memnuniyeti yüzde 100’e çıkartmak istiyoruz. Ancak iktidara giden yolun buradan geçtiğini görünce ‘Bir şeyler yapmak lazım, bu belediyelere engel olmak lazım’ dediler.

"HALK CEZALANDIRDI"

Adalet herkese lazım. 1994 yılından sonra Sayın Cumhurbaşkanı, İstanbul Belediye Başkanı olduğunda orada da meclis çoğunluğu yoktu. Hiç kimse ona topal ördek muamelesi yapmadı. Geçen dönemde topal ördek muamelesi gördük, onu da halk cezalandırdı. Şu anda Meclis'te de çoğunluğumuz var. Sayın Cumhurbaşkanı hakkında da benzer iddialar vardı ama asla tutuklanmadı, yargılandı. Tutukluluk istisnadır, masumiyet karinesi vardır, şüphe her zaman sanık lehine yorumlanır. Fakat görüyoruz ki önce tutuklayıp sonra delil bulmaya çalışıyorlar.

Bu, hukukun temel evrensel ilkelerine aykırı. Belediye Başkanlarını dokunulmazlığı yok. Varsa etrafımızda suç işleyen, yargılayın, tertemiz çıkarız, kendimizden şüphemiz yok. Ancak önce tutuklayıp sonra yargılarsanız bunun adı yargılama olmaz. Halk TV Genel Müdürü Suat Bey 28 gün cezaevinde yatırıldı, ilk celsede beraat etti. 28 gün sizler de çoluğunuzdan çocuğunuzdan uzak, hürriyetinizden mahrum kaldığınızı, sonuçta beraat ettiğinizi düşünün. 28 günün parayla pulla telafisi yok.

"BUNLARIN YATARI YOK, NİYE TUTUKLUYORSUNUZ?"

Ekrem Başkanı ve seçilmiş Belediye Başkanlarını derhal serbest bırakın. Yargılayın, hiçbirimiz istisna istemiyoruz ama bakıyoruz televizyonlarda hazırlık soruşturması gizliyken çarşaf çarşaf ifadeler yayınlanıyor. Bunlar suçtur. Burada amaçlanan itibarsızlaştırmaktır. Yargıyı bu şekilde etkiliyorlar, savunma hakkını kullanan avukatları da yargıyı etkilemek suçundan adliyeye sevk ediyorlar. Ümit Özdağ hakkında istenen ceza 1 yıl 7 ay. İndirimiyle beraber hesap ettiğiniz zaman zaten yattı. Haziran ayında neyi yargılayacaksınız!

Üniversite öğrencileri anayasal haklarını kullanıyorlar. En fazla izinsiz yürüyüş yapmak... Bunların yatarı yok, niye tutukluyorsunuz? Eğer siz gençleri haklarına sahip çıktılar diye tutuklarsanız bu gençlerden ne bekliyorsunuz?"