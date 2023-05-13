Mansur Yavaş paylaştı: 'Torunum, Ekrem İmamoğlu başkanımızı biraz terletse de...'
ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından torunu Kemal Mansur'un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sorduğu soruyu paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek torunu Kemal Mansur'un sorusunu paylaştı.
Yavaş'ın torunu İmamoğlu'na, "Ayasofya Camii, İstanbul'un en büyük camisi ise niye Sultanahmet'in altı minaresi var" diye sordu.
"HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BAŞARI İLE ÇIKMIŞ"
Soru karşısında terleyen İmamoğlu'nun görüntülerini paylaşan Yavaş, "Torunum Kemal Mansur, Ekrem İmamoğlu başkanımızı biraz terletse de başkanımız kendisine yöneltilen sorulardan her zaman olduğu gibi başarı ile çıkmış" ifadelerini kullandı.
Torunum Kemal Mansur @ekrem_imamoglu Başkanımızı biraz terletse de başkanımız kendisine yöneltilen sorulardan her zaman olduğu gibi başarı ile çıkmış. ?? pic.twitter.com/2SFmpm0Hgy— Mansur Yavaş 2023 ???? (@mansuryavas23) May 13, 2023
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