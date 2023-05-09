Mansur Yavaş'tan Süleyman Soylu'ya canlı yayında çok sert 'milliyetçilik' yanıtı: 'Benim tırnağım etmez'

Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:46

Güncelleme: 09.05.2023 - 10:52

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Halk TV'de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programına konuk oldu.

Yavaş, burada gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

"MERAL HANIM'LA AĞABEY-KARDEŞ İLİŞKİMİZ VAR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı adayı gösterilme süreciyle ilgili konuşan Yavaş, şunları söyledi:

"Malum, seçimden önce isimlerimiz çok geçti. Biz baştan beri söylemiştik 'Altılı masaya uyacağız' diye. Sonra biliyorsunuz masada bir tartışma oldu. İki yıldır insanlar Millet İttifakı'nın gelmesini, iktidarı değiştirmesini bekliyorlardı. Biz 11 belediye başkanı yan yana geldik, Sayın Kılıçdaroğlu'na gidip 'Bizim seçilmemizde İYİ Parti'nin de payı var, biz gidip İYİ Parti'yle konuşalım' dedik.

Sayın Kılıçdaroğlu 'Sizin adınız geçti, siz gidin' dedi. Ekrem Bey'le birlikte Meral Hanım'ı ziyaret ettik, kendi gerekçelerini aktardı. Meral Hanım bana 'ağabey' der, ağanbey-kardeş ilişkimiz vardır. Ben de 'Mutlaka dönün' diye bastırdım biraz. O da 'Siz de elinizi taşın altına koyun, cumhurbaşkanı yardımcısı olmanız kaydıyla dönerim' dedi. Bu olay olmasa, bu sıfat olmasa da biz belki çalışacaktık zaten. Hükümet yönetemez hale geldi artık."

"BUNLARA BIRAKIN AKIL VERMEYİ..."

"Türkiye'nin her yerinden anket sonuçlarına baktığınızda bir şey çıkıyor ortaya. Bunu parayla pulla yapamazsınız. Ankara Türkiye'nin merkezi, yaptığımız işler duyuluyor. İnsanları azarlamayan, ötekileştirmeyen bir tarz özleniyor sanırım. Aksaray'a mitinge gittim, Erdoğan yüzde 76 oy aldığı yer. İnsanlar merak edip geliyorlar.

Hakkari'den de Trakya'dan da aynı şey geliyor. Türkiye artık kendisini azarlamayan lider istiyor. Gençlik, babası 'ille şunu yap' dese de yapmıyor artık. Benim torunum dahil, çocuklar iki yaşından beri telefonla internetle büyüyor. Dünyayı görüyor. Bunlara bırakın akıl vermeyi, bu ülke bu insanlardan nasıl yararlanacağının yollarını aramalı."

DİKKAT ÇEKEN SİNAN ATEŞ YANITI

"Sinan Ateş olayı ben geliyorum diyordu zaten. Ankara'da insanlar dövüldü ve bu görüntüler yayınlanmaya başlandı. Dayak yiyenlerin birçoğu benim yaşımda, ilaç torbalarıyla geziyorlar. Babaları yaşında insanları çocuklar dövüyor, 'birisi dayak yememek için silah çekecek ve birisi ölecek' dedim. Polis gereğini yapsaydı bunlar olmazdı.

Sinan Ateş olayı daha organize duruyor. Devlet bunun sorumlularını ortaya çıkarmalı. Bugünkü tekniklerle neredeyse aydınlatılamayacak olay yok. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener, bu olayın üzerine gideceklerini söylediler."

SOYLU'YA YANIT: BENİM TIRNAĞIM ETMEZ

"Soylu sessiz, en sorumlu insan, üstelik iki de polisin adı karışmış, sesini çıkarmıyor. 'Zekeriya Öz'ün neredeyse heykelini dikin' diyen insanlardan birisi bu. Oradan geçiyor, Demokrat Parti'nin başındayken şu andaki HDP'nin o zaman Meclis'e girmesini savunuyor.

Şimdi MHP'de gelecek planları var sanıyorum, bir yandan 85 terörist kaldığını iddia ediyor, bir yandan toplumu terörizme destek olmakla suçluyor. Ama HÜDA PAR'la ilgili tek söz etmiyor. Bir İçişleri Bakanı kalkıp trollük yapamaz. Benim tırnağım etmez onun milliyetçiliği."

BOZDAĞ'A TEPKİ: KİM NASIL KUTLARSA KUTLASIN, SİZE NE?

"Sayın Bakan 'Yarın seçim bittiğinde şampanyayla kutlayanlar mı sevinecek, yoksa alnı secdede şükür namazı kılanlar mı?' dedi. Biz seçildik, ertesi sabah Hacı Bayram Camii'ne gittik. Hem sabah namazımızı kıldık hem şükür duamızı ettik. 'Allahım, Ankara'yı rant imparatorlarından kurtardın, bize de hizmet etmeyi nasip et' dedik. Ne zannediyorsunuz herkesi, kim nasıl kutlarsa kutlasın, size ne? Bırakın insanların inançlarını da vatanseverliklerini de sorgulamayın."