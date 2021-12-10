Mardin'de polisin aracına bomba yerleştiren 4 kişiye gözaltı
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis memuruna ait aracın altına bomba düzeneği yerleştirdiği belirtilen 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 Aralık'ta polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneğiyle ilgili yapılan çalışmalar sonucu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D., S.D., Ş.A. ve A.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün ilk ifadelerinde, araç altına bomba düzeneğiniyerleştirdiklerini itiraf ettiği aktarıldı.
Operasyonda ayrıca bombaya ait uzaktan kumanda ele geçirildiği belirtildi.
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