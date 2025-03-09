Meclis Başkanvekili gözaltına alınmıştı... Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'dan 'orantılı olma' anımsatması

Yayınlanma: 09.03.2025 - 11:20

Güncelleme: 09.03.2025 - 11:22

7 Mart'ta yapılan Kadıköy Belediye Meclisi toplantısında konuşma süresi konusunda bir tartışma yaşanmıştı. Tartışma sonrasında 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş'un AKP Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik bazı ifadeleri sosyal medyaya yansımıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kurtuluş hakkında “görevi kötüye kullanma”, “ifade özgürlüğünün engellenmesi” ve “kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi” suçlamasıyla soruşturma başlatırken Kurtuluş dün gece yarısı gözaltına alındı.

ORANTILI VE ADİL OLMA ANIMSATMASI

Gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kadıköy belediye Başkanı Mesut Kösedağı, tartışmayı onaylamadıklarını ancak konunun orantılı bir şekilde ele alınması gerektiğini anımsattı.

Kösedağı, "Meclis Başkanvekilimiz Ahmet Kurtuluş şu anda gözaltı kararıyla evinden alındı. 7 Mart’ta Belediye Meclisimizde tasvip etmediğimiz tartışmalar yaşanmış ve istenmeyen bazı söylemler sarf edilmiştir. Siyasette gerilimler olabilir, ancak bunların orantılı, saygı çerçevesinde ve adil şekilde ele alınması esastır. Durumla ilgili sürecin hukukun evrensel ilkelerine bağlı kalınarak yürütülmesini temenni ediyorum. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de, "Kadıköy Belediye Meclisi toplantısı sırasında AK Partili kadın meclis üyesine yönelik ifadeleri nedeniyle, meclis üyemiz hakkında parti içi disiplin süreci başlatılmıştır" açıklamasını yapmıştı.