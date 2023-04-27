Memleket Partisi Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Aksaray milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Aksaray milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Aksaray milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:39
Memleket Partisi Aksaray milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Aksaray milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Aksaray milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Aksaray 7. sıra milletvekili adayı, Aksaray 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Aksaray 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Aksaray 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Aksaray milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Aksaray milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Aksaray milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Aksaray milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ AKSARAY MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MURAT KAVALLI

TUNCA TUNCER

AHMET BÖGE

VİLDAN YÜKSEL



Memleket Partisi Milletvekili aksaray

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