Memleket Partisi Kırıkkale milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:43

Güncelleme: 27.04.2023 - 21:43

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Kırıkkale milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Kırıkkale 7. sıra milletvekili adayı, Kırıkkale 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Kırıkkale 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Kırıkkale 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Kırıkkale milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Kırıkkale milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Kırıkkale milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KIRIKKALE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KAAN ÖZÇAM

MUSTAFA NECATİ ALTINOK

KÜBRA YAMAN



