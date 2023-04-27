Memleket Partisi Karaman milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Karaman milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Karaman milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Karaman milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Karaman milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:42
Memleket Partisi Karaman milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Karaman milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Karaman milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Karaman 7. sıra milletvekili adayı, Karaman 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Karaman 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Karaman 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Karaman milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Karaman milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Karaman milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Karaman milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ KARAMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NECATİ ŞENOK

MUSTAFA BÖYÜKPARMAKSIZ

ADEM TANCI


Memleket Partisi Milletvekili KARAMAN

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