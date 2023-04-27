Memleket Partisi Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bayburt milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Bayburt milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Bayburt milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Bayburt milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Bayburt milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Bayburt 7. sıra milletvekili adayı, Bayburt 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Bayburt 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Bayburt 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Bayburt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Bayburt milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Bayburt milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Bayburt milletvekili adayları tam listesi...
MEMLEKET PARTİSİ BAYBURT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
KEMAL KILIÇ
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