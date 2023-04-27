Memleket Partisi Rize milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Rize milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Rize milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Rize milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Rize milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:08
Memleket Partisi Rize milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Rize milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Rize milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Rize milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Rize milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Rize milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Rize milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ RİZE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ATİLLA KAYHAN

NİHALDEMİR

FURKAN KAZMAZ

 


Memleket Partisi Milletvekili Rize

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