Memleket Partisi Sakarya milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Sakarya milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:10

Güncelleme: 27.04.2023 - 20:10

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Sakarya milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Sakarya milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Sakarya milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Sakarya milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Sakarya milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ SAKARYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

FATMA KURTULUŞ

YASİN GÖNÜL

SAFFET KILIÇARSLAN

ONUR MEHMET AKIN

ÇAĞDAŞ ÖZ

EMRE KEY

FATİH YÜŞA ÜNLÜ

ÜMİT ERCAN KARAPEKMEZ



