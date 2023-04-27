Memleket Partisi Samsun milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Samsun milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:12

Güncelleme: 27.04.2023 - 20:12

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Samsun milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Samsun 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Samsun 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Samsun milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Samsun milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Samsun milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Samsun milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ SAMSUN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

RECEP KILIÇ

MUALLA GÜLŞAH

RÜSTEM KARA

SEYİT AHMET KOÇAK

ALİ YILMAZ

SAVAŞ YALÇIN

DOĞUKAN EKİZ

ALPTEKİN ÖZÇELİK

MEHMET MERT COŞAR



