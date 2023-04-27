Memleket Partisi Siirt milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Siirt milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Memleket Partisi'nin Siirt milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, Memleket Partisi Siirt milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Siirt milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:13
Memleket Partisi Siirt milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Siirt milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Siirt milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Siirt 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Siirt 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Siirt milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor.  Peki, Memleket Partisi Siirt milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Siirt milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Siirt milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ SİİRT MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KADİR ÖZTÜRK

BURAK BURAK

ÇAĞDAŞ ÇEK



Memleket Partisi Milletvekili Siirt

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