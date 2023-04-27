Memleket Partisi Sinop milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Sinop milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:14

Güncelleme: 27.04.2023 - 20:14

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Sinop milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Sinop 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Sinop 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Sinop milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Sinop milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Sinop milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Sinop milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ SİNOP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

HASAN ÇORUM

UĞUR CAN ÖCAL



