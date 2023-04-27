Memleket Partisi Sivas milletvekili adayları kim? 2023 Memleket Partisi Sivas milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 20:16

Güncelleme: 27.04.2023 - 20:16

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, Memleket Partisi'nin Sivas milletvekili adayları açıklandı. Memleket Partisi'nden Sivas 7. sıra milletvekili adayı, Sivas 1. sıra milletvekili adayı Mustafa Saçlı, Sivas 3. sıra milletvekikili adayı Rüstem Kara, Edirne milletvekili adayları Oktay Bozkurt, Sami Çakırlar ve Şeydanur Akça, Zonguldak 5. sıra milletvekili adayı Cem Saygı milletvekili adaylığından istifa etti. Yurttaşlar, Memleket Partisi Sivas milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Memleket Partisi Sivas milletvekili adayları kim? Memleket Partisi Sivas milletvekili adayları tam listesi! İşte, Memleket Partisi Sivas milletvekili adayları tam listesi...

MEMLEKET PARTİSİ SİVAS MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA SAÇLI

ENES BAHŞİ

FATİH BÜYÜKYAĞMUR

AHMET SELİM BIYIK

UĞUR TURAN



