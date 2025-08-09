Meral Akşener'den 'Erdoğan'a referans' iddiaları üzerine açıklama: 'Ben artık bıktım, bana vurmanın bedeli yok'

İYİ Parti'nin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener, Mehmetçik Vakfı’na ait İstanbul Marmara otoyolu üzerindeki benzin istasyonu ve iş yerlerinin İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak tarafından satın alınmak istendiği ve bu talebin Akşener’in referansıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletildiği iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Oda TV’ye konuşan Akşener, “Kesinlikle yalan… Bakın yanlış bilgi demiyorum, kesinlikle yalan. Güzel kardeşim ben artık bıktım, ben evimdeyim siyasetin hiçbir alanında yokum. Ben tüm siyasi genel başkanlarla karşılaşırsak sadece selamlaşan biriyim ötesinde herhangi bir görüşmem yoktur. Yani yıllar boyunca yapmamışım da şimdi mi yapacağım benim bir irtibatım yoktur kim yaptıysa bilmiyorum yani ilk defa sizden duydum” ifadelerini kullandı.

"KURDUĞU PARTİYİ KENDİ İSTEĞİYLE BIRAKAN TEK GENEL BAŞKANIM"

Parasal işler ile bağlantısının olmasının mümkün olmadığını iddia eden Akşener, “Bir kadın olarak zaten para pul işleriyle alakam olmuş olsaydı bu kadar yaşayamazdım. Siyasetin içerisindeyken benimle ilgili söylenmeyen şeyler siyaseti bırakınca söyleniyor çünkü bana vurmanın bedeli yok… Kim vurursa vursun bedeli yok ama işte Allah büyük. Kendi kurduğum partiyi kendi isteğimle bırakan tek genel başkanım. Nereden çıkıyor bu dedikodular bilemiyorum. Siyaseti bıraktım dedikodu bitmedi” diyerek sözlerini tamamladı.