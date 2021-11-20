Meral Akşener: Gündüz huzur yok, gece huzur yok...

20 Kasım 2021 Cumartesi, 08:52

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Resmi Gazete'nin internet sitesine dün gece erişim sıkıntısı yaşanmasını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Akşener, internet sitesinde görülen, "Sayfada Çalışma Yapılmaktadır" görselini paylaşarak; şu mesajı verdi:

"Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak."