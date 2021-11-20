Meral Akşener: Gündüz huzur yok, gece huzur yok...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Resmi Gazete'nin internet sitesine ulaşılamamasını, "Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye?” sözleriyle eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2021 Cumartesi, 08:52
Meral Akşener: Gündüz huzur yok, gece huzur yok...
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Resmi Gazete'nin internet sitesine dün gece erişim sıkıntısı yaşanmasını, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eleştirdi.

Akşener, internet sitesinde görülen, "Sayfada Çalışma Yapılmaktadır" görselini paylaşarak; şu mesajı verdi:

"Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak."


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