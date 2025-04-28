Merkez Bankası inşaatında işçiler hakları için eylemde

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:11

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:11

Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde inşaatı devam eden Merkez Bankası binasında işçiler hakları için bir kez daha eyleme başladı.

Limak'ın üstlendiği inşaatta maaşları için direnişe geçen işçiler, ödenmeyen maaşları için 15 Nisan'da direnişe geçmişti. Bunun üzerine şubat ayı maaşları ödenen işçiler mart ayı için ise 25 Nisan'da ödeme sözü almıştı.

Ancak İnşaat-İş Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre, şirket sözünde durmadı. Buna karşılık olarak İnşaat İş ve Dev Yapı-İş'e üye işçilerin de aralarında olduğu işçiler bir kez daha direnişe başladı.



