Merkez Bankası inşaatında işçiler hakları için eylemde

İstanbul Finans Merkezi'nde inşaatı devam eden Merkez Bankası binasında işçiler, maaşlarının ödenmemesi üzerine yeniden eyleme geçti.

Merkez Bankası inşaatında işçiler hakları için eylemde
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:11

Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde inşaatı devam eden Merkez Bankası binasında işçiler hakları için bir kez daha eyleme başladı. 

Limak'ın üstlendiği inşaatta maaşları için direnişe geçen işçiler, ödenmeyen maaşları için 15 Nisan'da direnişe geçmişti. Bunun üzerine şubat ayı maaşları ödenen işçiler mart ayı için ise 25 Nisan'da ödeme sözü almıştı. 

Ancak  İnşaat-İş Sendikası'nın yaptığı açıklamaya göre, şirket sözünde durmadı. Buna karşılık olarak İnşaat İş ve Dev Yapı-İş'e üye işçilerin de aralarında olduğu işçiler bir kez daha direnişe başladı. 



Etiketler: #İstanbul Finans Merkezi #merkez bankası

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