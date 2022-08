MHP Alanya İlçe Başkanı Türkdoğan görevinden istifa etti

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:19

Alanya'da 17 Ağustos 2016 yılında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP Alanya İlçe Başkanlığı'na atanan Mustafa Türkdoğan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Özdoğan, istifa kararını sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"17 Ağustos 2016 tarihinden beri sürdürmekte olduğum Alanya İlçe Başkanlığı görevimden, Genel Merkezimizle yaptığım istişare neticesinde ayrılma kararı almış bulunuyorum. Uzun süren görevler, yenilenme ve tazelenme ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Mütevazi hayatımın çok önemli bir bölümünü MHP ve Ülkü Ocaklarında yönetici vasfıyla ve hizmet ederek geçirmiş bir Türk Milliyetçisi olarak; davamızın Anadolu’nun ve Türk Milleti’nin gökkubbesi olduğu inancıyla, yerimizi alacak arkadaşlarımızın zaferi aralayan yeni bir soluk olacağına, Alanya Kalemizin burçlarına yeniden üç hilalli sancağımızı dikeceğine inancım tamdır. Bugüne kadar, Liderimizin doğrularında birleşmiş yüreklerimizle omuz omuza mücadele ettiğimiz tüm dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ben onlardan razıyım, Allah da her birisinden razı olsun. Günün koşullarına göre değil, En zor koşullarda bile Lider Devlet Bahçeli diyebilen duruşumuzun, ülkücü vicdanlarda her zaman kabul göreceğine inanıyorum. Dünümüz doğruydu, Bugünümüz doğrudur, Yarın da doğrulmaya devam edeceğiz. Karanlıktan medet umanlara, Liderimizin meşalesiyle aydınlattığımız gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Dünden bugüne her daim Liderimizin emrindeyim."

KADINA TEHDİT, İŞÇİYE ŞİDDET

Genel Merkez tarafından istifası istendiği öne sürülen Türkdoğan hakkında sosyal medyada geçen hafta bazı iddialar ortaya atılmıştı. Buna göre MHP İlçe Teşkilatı binasında görevli eski bir kadın çalışan, sosyal medya hesabından Türkdoğan'ın kendisini 'ölümle tehdit ettiğini' öne sürmüştü. Yerel basına yansıyan haberlere göre bu paylaşımların ardınan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında inceleme başlattı.

MHP'li Türkdoğan'ın geçen sene de belediyede şöför olarak çalışan Kadir Özdemir'e (28) şiddet uyguladığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Özdemir, Mustafa Türkdoğan tarafından boğazı sıkılıp, tokat atılarak darp edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.