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MHP'den 'hasta tutuklular' için çağrı: 'Kesin tehlike teşkil ediyorsa, infazı geri bırakılmalıdır'

MHP'den 'hasta tutuklular' için çağrı: 'Kesin tehlike teşkil ediyorsa, infazı geri bırakılmalıdır'

1.08.2025 15:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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MHP'den 'hasta tutuklular' için çağrı: 'Kesin tehlike teşkil ediyorsa, infazı geri bırakılmalıdır'

Cezaevlerindeki hasta tutuklular için MHP'den bir çağrı geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır" çağrısı yaptı.

Cezaevlerinde bulunan hasta tutuklular için Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) bir çağrı geldi. 

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, suçu kesinleşmeyen ancak tutuklu bulunan kişilere yönelik çağrıda bulunarak, hastaların iyileşinceye kadar infazının geri bırakılması gerektiğini belirtti.

Yıldız, X hesabı üzerinden yaptığı çağrısını "İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasanın 17. maddesinde belirtilen her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir. İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan “yaşama hakkı” diğer tüm hakların varlık sebebidir" maddesi ile ifade etti.

Yıldız paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hapis cezasının infazı, mahkûmun hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa, iyileşinceye kadar infazı geri bırakılmalıdır.

İnsan Hakları Sözleşmelerinde ve Anayasamızın 17. maddesinde belirtildiği üzere; “her insan doğuştan gelen yaşama hakkına sahiptir. İnsan hakları içinde değer sırası bakımından ilk sırada yer alan “yaşama hakkı” diğer tüm hakların varlık sebebidir.

24.01.2013 Tarihinden Günümüze Adli Tıp Kurumu Tarafından Ceza Tehiri Uygun Görülerek Tahliye Edilen Hükümlü Kişi Sayısı;

Adli; 3513

Terör;173

Toplam;3686

İşlemleri Devam Eden Kişi Sayısı

İşlem Aşaması (Hastane İşlemi Devam Eden Hükümlü ve Tutuklular);

Adli;3008

Terör;219

Toplam;3227

İşlemleri Adli Tıp Kurumu Aşamasında Olan Hükümlü ve Tutuklular;

Adli;286

Terör;16

Toplam;302”

İlgili Konular: #MHP #Feti Yıldız

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