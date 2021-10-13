MHP ilçe sekreterinin aracına silahlı saldırı

13 Ekim 2021 Çarşamba, 16:00

MHP Tarsus ilçe sekreteri Zeki Avşar’a ait otomobile gece saatlerinde pompalı tüfekle ateş edildi. Saçmaların isabet ettiği araçta maddi hasar oluştu.

Silah sesini duyan Zeki Avşar, dışarı çıktığında arabasında mermi izlerini buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışma başlattı.

MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

“13.10.2021 gece 01.30 saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce MHP Tarsus İlçe Sekreterimiz emekli öğretmen Zeki Avşar'ın aracına silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu menfur olayda tek tesellimiz ilçe sekreterimizin araçta olmaması ve canına herhangi bir zarar gelmemesidir.

Yapılan saldırıyı kınamakla kalmayacağımızı; küçük hesapla, magandalıkla ve kalleşçe yapılan bu saldırının kanunlar çerçevesinde sonuna kadar takipçisi olacağımızı Tarsus kamuoyuna bildirir, ilçe sekreterimiz ve camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”