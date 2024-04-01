MHP kaç belediye kazandı? MHP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? MHP hangi büyükşehirleri kazandı?
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde seçmen 5 yıl boyunca yerel seçimlerde görev yapacak başkanları belirledi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucu MHP için kesin olmamakla birlikte netleşti. Peki, MHP kaç belediye kazandı? MHP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? MHP hangi büyükşehirleri kazandı?
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin MHP'nin kazandığı belediyer kesin olmamakla birlikte netleşmiş durumda. Peki, MHP kaç belediye kazandı? MHP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? MHP hangi büyükşehirleri kazandı?
MHP YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY ALDI?
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre belediye başkanlıkları yarışında MHP, toplamda 2 milyon 290 bin oy alarak yüzde 4,98'lik bir oy oranına ulaşarak beşinci parti oldu.
MHP KAÇ BELEDİYE KAZANDI?
MHP 8 il, 122 ilçe ve 54 belde kazanarak toplamda 184 belediyeyi kazanmayı başardı.
MHP HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?
MHP'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyükşehir kazanamadı.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Açıklama geldi!
- 'Umduğumuz sonucu alamadık'
- İşte 31 Mart Yerel Seçimleri’nin canlı sonuçları…
- YSK Başkanı Yener'den flaş açıklama!
- Özgür Özel'den Hatay açıklaması
- Kadıköy 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
- Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması!
- Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler!
- CHP, İstanbul'da hangi belediyeleri kazandı?
- Özgür Özel gözleri dolarak konuştu