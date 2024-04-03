MHP’li Baki Ersoy, 'Ben milletvekiliyim' dedi; hakime küfür etti
Kayseri Pınarbaşı'nda CHP’nin seçimi kazanmasının ardından Pınarbaşı Adliyesi'ne giden MHP'li gruptan Kayseri milletvekili Baki Ersoy'un hakime küfrettiği anlar görüntülere yansıdı.
31 Mart Yerel Seçimleri geride kalırken bazı ilçelerde itiraz süreci devam ediyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'nin adayı Deniz Yağan 33,30 oy oranıyla seçimi kazandı. Yüzde 31,18’de kalan MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise sonuca itiraz etti.
CHP’li Oğuz Kaan Salıcı, sosyal medya hesabından MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un görüntülerini paylaştı.
Gönderisine “Sansürsüz paylaşıyorum” yazan Salıcı’nın paylaştığı görüntülerde MHP’li Milletvekili Ersoy’un hakime “Ben milletvekiliyim” dedikten sonra sinkaflı küfür etti.
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