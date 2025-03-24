MHP'li Semih Yalçın'dan 'tehdit' gibi açıklama: 'Bütün örgütlerine şaibe ateşi düştü, CHP'yi yaman bir hukuk imtihanı bekliyor'

Yayınlanma: 24.03.2025 - 13:10

Güncelleme: 24.03.2025 - 13:12

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin olarak bir açıklamada bulundu.

MHP'li Yalçın, CHP yönetiminin, Türkiye'de seçimlerin yeni yapılmasına rağmen "durduk yerde bir seçim ve cumhurbaşkanı adaylığı meselesi" çıkardığını ve bunun parti içindeki "dalgalanmaları körüklediğini" savundu.

"Bugünden itibaren, CHP’yi yaman bir demokrasi ve hukuk imtihanı beklemektedir" diyen Yalçın, "Milletimizin huzuru bilerek kaçırılmış, barış iklimi bilinçli olarak baltalanmıştır." ifadelerini kullandı.

Yalçın ayrıca CHP'nin üzerine "vesayet gölgesi"; belediyeler dâhil, bütün örgütlerine de "şaibe ateşi" düştüğünü ileri sürdü.

HEM İMAMOĞLU'NU HEM CHP'Yİ HEDEF ALDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, CHP’nin en büyük metropolümüzdeki belediyelerinde ayyuka çıkan hukuksuzluk ve yolsuzlukların araştırılması için bağımsız yargı erkinin devreye girmesi sonrasında, CHP yönetiminin sahneye koyduğu antidemokratik tiyatroyu millet olarak büyük bir ibret ve hayretle seyretmekteyiz" diyen Yalçın, CHP yönetiminin "vakur duruş gösteremediğini, güya uğradığı haksızlığın üzerini gürültü ve kaosla örtmek istiyormuşçasına" bir tutum takındığını savundu.

"PARTİYİ BU DERİN AÇMAZA CHP'Lİ BELEDİYELER TARAFINDAN ATILAN DEVASA YANLIŞ ADIMLAR SÜRÜKLEDİ"

MHP'li Semih Yalçın, "CHP, usulet ve suhuletin hâkim olduğu bir politika ile karşılık vermek yerine, huşunet ve şiddeti tercih etmiştir. Sağduyu ve soğukkanlılık yerine, CHP’yi bir telaş ve vehim dalgası kaplamıştır. CHP yönetimi; partiye dönük suçlama ve iddiaların varabileceği yeri hesaplamadan, peşinen şiddetli bir tepkisellik sergilemiştir. Partiyi bu derin açmaza, suçlamaların ve şaibelerin odağındaki CHP’li belediyeler tarafından atılan devasa yanlış adımlar sürüklemiştir" ifadelerini kullandı.

"CHP YÖNETİMİ DURDUK YERE BİR SEÇİM VE CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI MESELESİ ÇIKARDI"

CHP yönetiminin, Türkiye'de seçimlerin yeni yapılmasına rağmen "durduk yerde bir seçim ve cumhurbaşkanı adaylığı meselesi" çıkardığını ve parti içindeki "dalgalanmaları körüklediğini" savunan Yalçın, "Yangından mal kaçırmak istercesine cumhurbaşkanı adayı tespitinde acele etmek, sadece parti üzerindeki vesayetin gölgesini koyulaştırmakla kalmamış, aynı zamanda derin şüpheleri CHP’nin üzerine çekmiştir" dedi.

"BELEDİYELER DÂHİL BÜTÜN CHP ÖRGÜTLERİNE ŞAİBE ATEŞİ DÜŞTÜ"

CHP'nin üzerine "vesayet gölgesi"; belediyeler dâhil, bütün örgütlerine de "şaibe ateşi" düştüğünü ileri süren Yalçın, "CHP yönetiminin acemiliklerinden, iş bilmezliklerinden siyasi toyluklarından bu partinin seçmeni de, üyesi de rahatsızdır" dedi.

CHP sözcülerinin "belediyelerinde yaşananlar karşısında çözümü sokakta, şiddet eyleminde aradığını" iddia eden Yalçın, açıklamasına şöyle devam etti:

"CHP sözcüleri; parti büyük ve çetrefil sorunların anaforuna yuvarlanınca, sözün hüküm ve değerini bitirmiş, çözüm yollarını daha başından tüketmiştir. CHP’nin geleneksel politika anlayışı öteden beri böyle değil midir? CHP sözcülerinin İstanbul’daki belediyelerle ilgili yargının hukuki tasarrufları dolayısıyla iktidarı suçlaması da boşunadır. Aslında CHP, kendi iç kavgalarının ceremesini çekmektedir. CHP’li belediyelerdeki yolsuzlukların araştırılmasını isteyenler, CHP’den şikâyetçi olanlar, aynı camianın mensuplarıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu acı gerçeği hasıraltı etmek istercesine topu taca atmakta, konuyla hiç ilgisi olmayanları iftira ve itham bombardımanına tutmaktadır. Özel; hukuk önünde hesap vermeyi değil, çatışarak kazanç sağlamayı tercih etmektedir. CHP’yi acemice, beceriksizce yöneten Özgür Özel; partiye darbe yapıldığı bahanesiyle toplumsal barışa, halkın huzuruna darbe vurmaktadır."

"CHP’Yİ YÖNETENLERİN ABDESTLERİNDEN DE ŞÜPHESİ VARDIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "belirsizlik ve karamsarlık atmosferi yaratarak hassas ekonomik dengeleri bozmak istediğini" ileri süren Yalçın, "CHP’nin başı; demokrasinin nimetlerinden yararlanmak dururken, gayrimeşru eylemi, sokağı, gerginliği, kavgayı yeğlemektedir. Mahkemeleri adalete davet etmek, hukukun üstünlüğü ilkesinin takipçisi olmak dururken, kalabalıkları sokağa davet etmiştir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partilileri sokağa çağırması haklılığından değil, korkusundan ve kuşkusundandır. Çünkü CHP’yi yönetenlerin abdestlerinden de namazlarından da şüphesi vardır" ifadelerini kullandı.

"CHP NİÇİN SOKAKLARI MESKEN EDİNMEYE ODAKLANMIŞTIR?"

CHP lideri Özel'in "partili belediyelere dönük iddiaların boşa çıkacağından emin olmadığını, aklanacaklarından şüphesi olduğunu" iddia eden MHP'li Yalçın, "Velhasıl CHP, bildiğiniz CHP’dir. Kamuoyunda şu husus merak edilmektedir: CHP sözcülerinin dillerinden düşürmediği demokrasinin nimetleri nereye gitmiştir? CHP, çareyi Mecliste aramak yerine, niçin sokakları mesken edinmeye odaklanmıştır? CHP, neden hukukun üstünlüğü prensibini rafa kaldırmıştır? CHP, neden çözümü demokratik teamüllerde aramamaktadır?" dedi.

"BARIŞ İKLİMİ BİLİNÇLİ OLARAK BALTALANMIŞTIR"

"Milletimizin huzuru bilerek kaçırılmış, barış iklimi bilinçli olarak baltalanmıştır" diyen Yalçın, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"CHP, fırsatçı marjinal gruplara teslim olmuştur. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibinin tutuklanmasından sonra ise yeni bir durum ortaya çıkmıştır. Bugünden itibaren, CHP’yi yaman bir demokrasi ve hukuk imtihanı beklemektedir.

Bundan sonra CHP yönetiminden beklenen; soğukkanlı, serinkanlı, vakur ve demokrat bir tutum sergilemektir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin de vurguladığı üzere; CHP, yargı kararlarına saygılı olmak zorundadır. CHP, her zaman yaptığı gibi; vesayeti, şiddeti, halkın huzurunu dinamitlemeyi, sokakları ateşe vermeyi mi sürdürecektir, yoksa sağduyuyu ve itidali mi tercih edecektir?

Hep birlikte göreceğiz. MHP olarak, gelişmelerin takipçisi olacağız. Demokrasimize hayat veren hassas dengelerin korunması, Cumhuriyet’imizin büyük birikiminin heba edilmemesi ve hukukun üstünlüğünün muhafazası konusundaki çabalarımızı sabırla sürdüreceğiz."