Milletvekili adayı, miting alanına girmek için bariyerlerin üzerine çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Afyonkarahisar’da gerçekleştireceği miting öncesi alana gireceği yeri şaşıran İyi Parti Milletvekili Adayı Mustafa Enis Arabacı ve beraberindekiler, kendilerine ayrılan alana bariyerlerin üzerinden atlayarak girdi. Arabacı’nın alana girişindeki telaşı, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2023 - 13:38
Milletvekili adayı, miting alanına girmek için bariyerlerin üzerine çıktı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Meydanı’nda gerçekleştirilecek mitingde yurttaşlara seslenecek. Mitingin gerçekleştirileceği alana gelen İYİ Partililer sahnenin ön kısmında kendilerine ayrılan alana girmek için bariyerlerin üzerine çıktı.

Protokol girişini kullanmayan İYİ Parti milletvekili adaylarından Mustafa Enis Arabacı’nın alana girmek için verdiği mücadele ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Alana gireceği noktayı şaşırınca yurttaşlar için ayrılan alanda güvenlik için polis tarafından kurulan bariyerlerin üzerine çıkıp ardından kaldırıma atlayan Arabacı’ya danışmanları yardım etti.


Kemal Kılıçdaroğlu afyonkarahisar Mustafa Enis Arabacı

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