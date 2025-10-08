'Milliyetçilik' araştırmasında çarpıcı sonuçlar: MHP seçmeni 'Öcalan' sorusu için ne dedi?

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün "Türkiye'nin Milliyetçilik Haritası" konulu araştırmasının sonuçları dikkat çekti.

Milliyetçi olarak tanımlayan tercihleri ve eğilimlerinin saptandığı araştırma kapsamında 25-29 Eylül tarihleri arasında 2 bin 17 kişiyle bir anket çalışması yapıldı.

Çalışmaya göre, Türkiye’nin yüzde 73,4’ü kendisini “çok milliyetçi” ve “milliyetçi” olarak tanımlıyor.

AKP’ye oy verenlerin yüzde 76,2’si, CHP’ye oy verenlerin yüzde 73’ü, MHP’ye oy verenlerin yüzde 95,3’ü, İyi Partililerin yüzde 85,9’u, Zafer Partililerin yüzde 98,2’si kendilerini "milliyetçi" olarak tanımlıyor.

Siyasi olarak kendilerini tanımlamaları istenen katılımcıların yüzde 34,2’si "Atatürkçü", yüzde 25,4’ü "Türk milliyetçisi" olduklarını belirtiyor.

'ÖCALAN SERBEST BIRAKILMALI MI?' SORUSUNA NE DEDİLER?

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, katılımcılara “Öcalan serbest bırakılmalı görüşüne katılıyor musunuz” sorusunu da yöneltti. Katılımcıların yüzde 87,8'i “Hayır katılmıyorum” yanıtını verirken yüzde 12,2'si ise “Evet katılıyorum” dedi. Milliyetçilerin yüzde 96,9'u ve Atatürkçülerin yüzde 95,1'i, Öcalan’ın serbest bırakılmaması gerektiği görüşünde.

"Öcalan serbest bırakılmalı" şeklindeki görüşe AKP seçmenlerinin yüzde 91.5'i, MHP seçmenlerinin ise yüzde 97'den fazlası "Hayır katılmıyorum" şeklinde yanıt verdi.