Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Milliyetçilik' araştırmasında çarpıcı sonuçlar: MHP seçmeni 'Öcalan' sorusu için ne dedi?

'Milliyetçilik' araştırmasında çarpıcı sonuçlar: MHP seçmeni 'Öcalan' sorusu için ne dedi?

8.10.2025 15:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Milliyetçilik' araştırmasında çarpıcı sonuçlar: MHP seçmeni 'Öcalan' sorusu için ne dedi?

Yapılan araştırmada, "Öcalan serbest bırakılmalı mı" sorusuna AKP seçmenlerinin yüzde 91.5'i, MHP seçmenlerinin ise yüzde 97'den fazlası "Hayır katılmıyorum" şeklinde yanıt verdi.

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü’nün "Türkiye'nin Milliyetçilik Haritası" konulu araştırmasının sonuçları dikkat çekti.  

Milliyetçi olarak tanımlayan tercihleri ve eğilimlerinin saptandığı araştırma kapsamında 25-29 Eylül tarihleri arasında 2 bin 17 kişiyle bir anket çalışması yapıldı. 

Çalışmaya göre, Türkiye’nin yüzde 73,4’ü kendisini “çok milliyetçi” ve “milliyetçi” olarak tanımlıyor.

AKP’ye oy verenlerin yüzde 76,2’si, CHP’ye oy verenlerin yüzde 73’ü, MHP’ye oy verenlerin yüzde 95,3’ü, İyi Partililerin yüzde 85,9’u, Zafer Partililerin yüzde 98,2’si kendilerini "milliyetçi" olarak tanımlıyor.

Siyasi olarak kendilerini tanımlamaları istenen katılımcıların yüzde 34,2’si "Atatürkçü", yüzde 25,4’ü "Türk milliyetçisi" olduklarını belirtiyor.

'ÖCALAN SERBEST BIRAKILMALI MI?' SORUSUNA NE DEDİLER?

Toplum Çalışmaları Enstitüsü, katılımcılara “Öcalan serbest bırakılmalı görüşüne katılıyor musunuz” sorusunu da yöneltti. Katılımcıların yüzde 87,8'i “Hayır katılmıyorum” yanıtını verirken yüzde 12,2'si ise “Evet katılıyorum” dedi. Milliyetçilerin yüzde 96,9'u ve Atatürkçülerin yüzde 95,1'i, Öcalan’ın serbest bırakılmaması gerektiği görüşünde.

"Öcalan serbest bırakılmalı" şeklindeki görüşe AKP seçmenlerinin yüzde 91.5'i, MHP seçmenlerinin ise yüzde 97'den fazlası "Hayır katılmıyorum" şeklinde yanıt verdi. 

Image

İlgili Konular: #MHP #Abdullah Öcalan #anket sonuçları #milliyetçilik

İlgili Haberler

Mümtaz'er Türköne'den 'süreç' yorumu: 'Bu barışmanın ötesinde bir şeydir'
Mümtaz'er Türköne'den 'süreç' yorumu: 'Bu barışmanın ötesinde bir şeydir' Mümtaz'er Türköne Kars’ta katıldığı söyleşide konuştu. Türköne, 'Türkiye'de Kürt sorunu, hiçbir zaman Türk - Kürt çatışması şeklinde tezahür eden bir sorun olmadı. Türkiye’deki Kürt sorunu, Kürtlerle Türkiye Cumhuriyeti arasındaki bir sorun oldu' dedi.
Süreç komisyonu 14'üncü kez toplandı!
Süreç komisyonu 14'üncü kez toplandı! Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 14. kez toplandı.
DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar: AİHM'in Demirtaş kararına itirazla 'süreç' ciddi olarak yaralandı
DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar: AİHM'in Demirtaş kararına itirazla 'süreç' ciddi olarak yaralandı Adalet Bakanlığı yetkilerinin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik AİHM'e yaptığı itiraz üzerine DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar "Süreç ciddi olarak yaralanmıştır" diyerek tepki gösterdi.
CHP eylül ayında da önde: 4 anketten 3'ü CHP’ye işaret etti
CHP eylül ayında da önde: 4 anketten 3'ü CHP’ye işaret etti TEAM, PanoramaTR, Metropoll ve AREA araştırma şirketlerinin eylül ayında yayınladığı anket sonuçlarına göre, CHP 3 ayrı araştırmada öne çıkıyor. AKP ise yalnızca bir anketin sonucunda CHP’nin önüne geçebildi.