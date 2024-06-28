Milyonlarca yürek tek bir soru... Biz 'Gri Liste'ye nasıl girdik?

Yayınlanma: 28.06.2024 - 14:18

Güncelleme: 28.06.2024 - 14:18

Ülkelerin mali suçlarla mücadelesini takip eden Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından 'Gri Liste'ye alınan Türkiye 3 yıl sonra listeden çıkarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde kara para cenneti olduğu gerekçesiyle eleştirilen Türkiye, ekonomik krizin artması ve dışardan borç para bulunamaması nedeniyle listeden çıkmak için adımlar atmaya başlamıştı.

Süleyman Soylu'nun yerine atanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve geldiği günden beri hemen hergün yasadışı örgütlere karşı yapılan operasyonları sosyal medya hesabından duyuruyordu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da benzeri çalışmalar yürüttüklerine dair mesajlar veriyor ve Gri Liste'den çıkışın ilk hedef olduğunu belirtiyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek piyasalar tarafından yakından izlenen Türkiye'nin gri listeden çıkarılma kararı öncesi sosyal medya paylaşımında "başardık" ifadesini kullanmıştı.

HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA

Karar sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir" dedi.

Singapur'da yapılan FATF toplantısında Türkiye'nin Gri Liste'den çıkartılmasına karar verildi. Kararın ardından sosyal medyada muhalefetten tepkiler yükseldi.

İşte tepkilerinden bazıları...

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı:

"Sayın Bakanım, tam olarak neyi başardınız? Milyonlarca insanın işsiz, yoksul olmasını ve hatta açlık sınırının altında bir yaşam sürmesini bir “başarı” olarak mı sunuyorsunuz?

Gençlerin hayallerinin “hayat şartları” tarafından çiğnendiği, beyin göçünün rekorlar kırdığı bir zamanda memleketimizin evlatlarını motokuryeliğe mâhkum etmeyi bir “başarı” olarak mı sunuyorsunuz? 20.000? ortalamalı kira fiyatlarını, litresi 40 liraya dayanan sütü, 400 lira olan bir kilogram eti mi “başarı” olarak sunuyorsunuz?

"VERGİ ZAMLARINI MI 'BAŞARI' OLARAK SUNUYORSUNUZ?"



Göreve geldiğiniz günden beri temel gıdalardan araba fiyatlarına, kiralardan bebek bezlerine kadar gerçekleştirdiğiniz vergi zamlarını mı “başarı” olarak sunuyorsunuz? Sunduğunuz tek başarı (!), Londra’daki faiz lobilerine yaptığınız trilyonlarca dolarlık faiz borçlarının ödeme fişidir.

Siz kazandınız, millet kaybetti. Siz semirdikçe, milletimiz zayıflıyor. Siz “başardıkça” milletimiz kaybediyor!"

Sayın Bakanım, tam olarak neyi başardınız?



Milyonlarca insanın işsiz, yoksul olmasını ve hatta açlık sınırının altında bir yaşam sürmesini bir “başarı” olarak mı sunuyorsunuz?



Gençlerin hayallerinin “hayat şartları” tarafından çiğnendiği, beyin göçünün rekorlar kırdığı bir… https://t.co/zXeVO2Urmh — Ömer Faruk YAZICI (@omerfarukyaz) June 28, 2024

Siyasal İletişimci Suat Özçelebi:

"Trajik! Önce eşeği kaybettirip sonra da bulup sevinmek! Bizi "GRİ LİSTE"ye kim soktu, muhalefet mi?

"BUNCA SENE NİYE KALDIK"

Başarı değil bu, yapmanız gerekenleri yapmak, yapmamanız gerekenleri yapmamak... Gri liste'ye niye girdik, bunca sene niye kaldık, hesap vereceğinize!"

Trajik!



Önce eşeği kaybettirip sonra da bulup sevinmek!

Bizi "GRİ LİSTE"ye kim soktu, muhalefet mi?

Başarı değil bu, yapmanız gerekenleri yapmak, yapmamanız gerekenleri yapmamak...

Gri liste'ye niye girdik, bunca sene niye kaldık, hesap vereceğinize! https://t.co/qvbCeNofYD — O. Suat Özçelebi (@suatozcelebi) June 28, 2024

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay:

"Sayın Bakan; ülkemizi kartel cennetine çeviren, organize suç örgütlerinin merkezi haline getiren de sizin iktidarınız değil miydi?

"HESABINI NASIL VERECEKSİNİZ?"



Üç yıl önce ülkemizi FATF’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede konusundaki gri listesine sokan AKP iktidarı bugün bu listeden çıkışı kutluyor. Peki, üç yılımızı çalan, ekonomimizi baltalayan bu hazin tablonun hesabını nasıl vereceksiniz? Siyasi sorumlular bunun hesabını milletimize vermeli!

Bir başarıdan söz edeceksekte, Türk polisimizin başarısından söz edebiliriz. AKP iktidarının yanlış politikaları sonucu ülkemizi saplandığı bataklıktan kurtarmak için büyük emek harcayan Türk Polis Teşkilatımıza teşekkür ederiz."

Sayın Bakan; ülkemizi kartel cennetine çeviren, organize suç örgütlerinin merkezi haline getiren de sizin iktidarınız değil miydi?



Üç yıl önce ülkemizi FATF’ın kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede konusundaki gri listesine sokan AKP iktidarı bugün bu listeden… https://t.co/wwkiU7g50d — Cevdet Akay (@cevdetakaychp) June 28, 2024

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay ise Şimşek'in paylaşımını alıntılayıp boş bir buzdolabı fotoğrafı paylaşarak "Evet başardınız" diye yazdı.