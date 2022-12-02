Muharrem İnce: Altılı masa doğrudan Erdoğan'a çalışıyor

02 Aralık 2022 Cuma, 12:45

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Göçmen sorunuyla ilgili konuşan İnce, Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının ülkelerine gönderilmesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir an önce görüşmesi gerektiğini ifade etti. İnce, "Görüşme demiyoruz, bir an önce görüş. İlk kez söylüyorum ben Esed'e mektup yazdım. Görüşmedi benimle, görüşse söyleyecektim bunları" diye konuştu.

"ERDOĞAN'A ÇALIŞIYORLAR"

Daha sonra sözü altılı masanın çalışmalarına getiren İnce, şunları söyledi:

"Eşgüdüm kurulu oluşturacaklarmış, 6 genel başkandan oluşan, bu eşgüdüm kurulu cumhurbaşkanını yönetecekmiş. Ya siz böyle bir adam bulabilir misiniz? Aday yapacaklar, o aday 50+1 alacak, cumhurbaşkanı seçilecek, bu kişi sonra dönecek 6'lı Masa'ya 'Arkadaşlar ben yönetemem, siz bana bir akıl verin, ben de yöneteyim.' diyecek. Siz o kadar güçlü adamsanız biriniz aday olun, kazanın. Demek ki siz kendinize güvenemiyorsunuz, 'Kazanamam.' diyorsunuz, o kişi sizi neden dinlesin, sizin emir eriniz mi, yaveriniz mi? Bir kişiyi buldular aday yaptılar, sonra o kişinin kafası basmayacak, 6'lı Masa buna talimat verecek 'Haydi cumhurbaşkanı, şöyle yap, böyle yap.' Böyle bir şey olamaz. Peki 6'lı Masa'da oturanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklarsa cumhurbaşkanı, yardımcılarından mı talimat alacak, 6'lı Masa'da oturanlar milletvekili olacaksa cumhurbaşkanı, yasamanın üyesi olan milletvekilinden talimat alır mı? 6'lı Masa'nın çözüm falan ürettikleri yok, milleti oyalıyorlar, kendilerine güvenleri yok, proje üretmiyorlar, iş olsun diye zamanı geçiriyorlar, doğrudan Erdoğan'a çalışıyorlar."

"KILIÇDAROĞLU'NDA İTHAL DANIŞMAN ÇOK"

Bir basın mensubunun "Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlarından Jeremy Rifkin'in CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olduğu" yönündeki sorusuna İnce, "Sayın Kılıçdaroğlu'nda ithal danışman bir tane değil ya çok var yani, CHP çizgisinde olmayıp orada danışmanlık yapan o kadar çok var ki, CHP çizgisinde olan danışman yok desem yeridir" yanıtını verdi.

İnce, toplantının sonunda partisine katılanlara rozet taktı, esnaf ziyaretlerinde bulundu.