Muharrem İnce: 'Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor'

31 Temmuz 2022 Pazar, 13:48

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinde esnafı ziyaret etti.

İbrahim Sözen Caddesi girişinde davul zurna eşliğinde karşılanan Muharrem İnce'ye vatandaşlar ve esnaf büyük ilgi gösterdi. Esnafla görüşüp, fotoğraf çektiren İnce, ailesinin gezmeye çıkardığı 7 aylık Akın bebeği sevdi.

'OYUNUN KURALLARI DEĞİŞTİ'

Ziyareti sırasında Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere açıklamada bulunan Muharrem İnce, geçen yıl bu zamanlarda geldiği Manavgat'ın yangın nedeniyle tarihinin en kötü dönemini yaşadığını hatırlatarak, tekrar geçmiş olsun dileğinde bulundu. Muhalefet partilerinin kendisini oyları bölmekle itham ettiğini ancak onların matematik bilgilerinden şüphe ettiğini belirten İnce, “Parlamenter sistemde futbolun kuralları geçerliydi. Şimdi başkanlık sistemi var. Basketbolun kuralları geçerli. Hala bana 'penaltı yapma, ofsayta düşme' diyorlar. Ofsayt, penaltı futbolda var, basketbolda yok. Kurallar değişti. Oy bölmesi diye bir şey yok bu sistemde. Erdoğan 50+1'i alıyorsa ilk turda geçmiş olsun zaten. İster bir aday olsun, ister 20 aday olsun. Alamıyorsa ikinci turu var bunun. Bu milletvekili seçimi değil, iki turlu bir seçim" dedi.

'KILIÇDAROĞLU 15 SEÇİM KAYBETTİ'

Kendisine yapılan 'aday olma' eleştirilerine de cevap veren Muharrem İnce, “Ben adayken İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp beni destekledi mi? Hayır. O zaman İYİ Parti neden bölücü olmadı da bugün neden biz bölücü oluyoruz? Bugün bana bölücü diyenlerin, geçmişte de bölücü demeleri gerekirdi. Mansur Yavaş, 2 seçim kaybetti. Bu 3'üncü seçimi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise 15 seçim kaybetti. Ben bir kere bir partiden cumhurbaşkanı adayı oldum, kaybettim. Neden aday olmayacakmışım? Herkese ikinci, üçüncü, beşinci, onbeşinci şansı veriyorsunuz da bana ikinci şansı niye vermiyorsunuz?" dedi.

'6'LI MASANIN ADAYI OLURUM AMA ŞARTLARIM VAR'

6'lı masayı oluşturan partilerin hala bir aday bulamadığını belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

“6'lı masa aday bulamıyorsa ben buradayım, dedim. Ama dedim oy verecekler bana. Kendi afişlerini asmayacaklar, benim afişlerimi asacaklar. 'Sandığa sahip çıkacaklar. Hazine paralarını harcayacaklar, kasada tutmayacaklar, şartlarım var' dedim. Kıyamet koptu. Özellikle bu yandaş, fondaş medyadan. Bu CHP kasasından beslenen gazeteciler köpürüyor bana. Ben bir şey söylüyorum. Bunlar arkamda dursun ben yüzde 65 oyla seçimi alırım. 6'lı masanın içinde böyle bir iddiada bulunan bir kişi var mı? Yok. Diyorsan ki 'yüzde 65 oy iddiasında bulunuyorsun, geçen sefer kazanamadın.' Doğru, geçen sefer dolar 4 liraydı. Bu sefer dolar 18 lira. Geçen sefer ekonomik kriz böyle değildi. Onun için bazıları aday olmayı düşünüyor zaten. 4 lirayken olmayanlar, 18 lirayken oluyor. Ben iddiamın arkasındayım. Onlar yanımda durursa mertçe dururlarsa beni satmazlarsa, 12 bin sandığa gözlemci koymayıp, sonra 'seçim gecesi neredeydin' diyen trollerini bana saldırtmazlarsa ben bu seçimi alırım. Ama bu iddiada başka biri varsa da çıksın ortaya. Dolara güvenmeden, kendine güvenerek çıksın."

'NATO'NUN DEMOKRASİNİN BEKÇİSİ VE GÜVENCESİ OLDUĞUNA İNANMIYORUM'

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, NATO'nun demokrasinin bekçisi olduğu yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, “Ben NATO'nun demokrasinin bekçisi ve güvencesi olduğuna inanmıyorum. Şu anda Türkiye'nin NATO üyeliği için en azından şunu diyebilirim, 'NATO'ya karşı kendimizi korumak için NATO üyeliğimiz gereklidir. Tekrar söylüyorum, NATO'ya karşı kendimizi korumak için NATO üyeliğimiz gereklidir. Ama bizim demokrasimizin güvencesi uluslararası bir kuruluş olamaz. Bizim demokrasimizin güvencesi milletimizdir, anayasamızdır, TBMM'dir" dedi.

'İTTİFAK YAPACAK PARTİLERİMİZ İÇİN KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZ VAR'

Cumhur ve Millet ittifaklarının karşısında yeni bir ittifak olursa Memleket Partisi'nin katılıp katılmayacağı sorusu üzerine İnce, “Benimle ittifak yapacak partiler için kırmızı çizgilerimiz var. Bir, Atatürk. Bizim ittifak yapacağımız partinin Atatürk'le sorunu olmaması lazım. İki, mültecilerin gönderecek miyiz? Üç, terörün her türlüsünü kınıyor muyuz? Devam edeceğiz bu şekilde. Maddelerimizi alt alta koyarız. Bunlar olmazsa olmazımızdır. Mesela 6'lı ittifakta olmayan ama Memleket Partisi'nde olan bir şeyi söyleyeyim. Biz iktidar olduğumuzda okullarımızı, çocuklarımızı tarikatlara teslim etmeyeceğiz" diye konuştu.

'ANKET İŞİNİN CILKI ÇIKMIŞ'

Muharrem İnce, anket şirketleriyle ilgili olarak da “Hiçbir anket şirketine inanmıyorum. Bana 2018 seçimlerinde neler dediklerini biliyorum. Yüzde 18, 19, 20 gösteren. Ben namusluca bu işi yaptıklarına inanmıyorum, ki namusluca yapanları tenzih ediyorum. Ama artık bu anket işinin cılkı çıkmış. Benim anketim sokaklar. Sokakları görüyorum" dedi.