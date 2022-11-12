Muharrem İnce’den dikkat çeken ittifak açıklaması

12 Kasım 2022 Cumartesi, 22:47

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, beraberindeki partililerle tarihi Balıklıgöl yerleşkesini ziyaret ederek, balıklara yem attı, yyurttaşlarla sohbet etti.

Muharrem İnce, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

“BU SORUNU ÇÖZMEMİZ LAZIM”

İnsanların umutlanmak, geleceğe güvenle bakmak, huzur bulmak istediğini kaydeden İnce, “Bugün gençlerin yurt dışı hayali kurmasında en önemli faktörlerden birisi de geleceğe dair umutla bakamamaları, gelecekle ilgili kaygılı olmaları. Bunu çözmemiz lazım. Bu bereketli toprakların insanları bu fakirliği hak etmiyor. Buğdayın ana vatanı olan Türkiye, bu ülkenin yurttaşları, Ukrayna’dan buğday gelmesini müjde olarak görmek istemiyor” ifadelerini kullandı.

“BU MİLLETE 3A’YI ÖNERİYORUZ”

İnce, gönüllüler ordusuyla bir parti kurduklarını ve çizgilerinin net olduğunu aktararak, “Ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan diyoruz. Bu millete 3 A’yı öneriyoruz, önce akıl, bilim, sonra adalet, en son da ahlak diyoruz” dedi.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

“Memleket Partisinin bir ittifakı söz konusu mu?” sorusu üzerine İnce, şunları kaydetti: