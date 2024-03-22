Muhittin Böcek: Hakan Tütüncü benim rakibim olamaz

Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:01

Güncelleme: 22.03.2024 - 11:15

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet'e özel açıklamalarda bulundu. Böcek, AKP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü’yü eleştirdi. Böcek,“Antalya’da 108 Büyükşehir Meclis Toplantısı’nın 78’ine gelmeyen benim rakibim olamaz” dedi.

Böcek, şu açıklamalarda bulundu:

“Rakip yok, ne rakibi? Meclise gelmemiş, dünyadan haberi olmayan kişiler. Deprem Master Planı yapıyorum. 22 Mayıs’ta ben başladım 2022’de. Televizyona çıkmış “Ben Deprem Master Planı yapacağım” diyor. Haberi yok, 108 meclisin 72’sine katılmadı. Sayın Tütüncü’den bahsediyorum. 108 Meclis’in 72e’sine katılmamış, Kaş Kalkan’dan da İbradı’dan da haberin olacak. 72 günün gerekçesi olmaz. “Kırcami’yi çözeceğim” diyor. Göreve geldim İmar Başkanına hazırlattım, onaylattım. Danıştay’da Toprak Kurulu Kararı’nı kazandı belediyemiz hukukçu arkadaşlar sayesinde. Kırcami anayasası kazanılmış oldu. Bir tarafta 10 kat bina, bir tarafta marul ekenler. Şu anda onu bilmiyorlar. 25 binliğini yaptım 100 binlikten sonra 1000’lik de plan yaptım. Büyükşehir’in orada yapacağı işlem kalmadı. Ümit kardeşim de mahkeme kararları var, onun da uygulamasını yapacak. Hiçbir problem yok. Eğer ki siz Meclis’e gelmezseniz bihaber olursunuz ne Kırcami bilirsiniz ne master planı bilirsiniz.”

"ANTALYA’YA ULUSLARARASI KREDİLERİN ÖNÜNÜ AÇTIK"

Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ekonomik durumu hakkında da şu bilgileri paylaştı:

“Antalya’yı ortak akıl ile yöneteceğimiz, planlı programlı kimlikli kent için geliyoruz dedik. Doğru bütçe tanımlaması yaptık, tasarruflara gittik. Fithc açıklama yapıyor biliyorsunuz, uluslararası kredi yönetimi kuruluşu. Negatiftik, durağandık, 2 gün oldu, müjde aldık, pozitife geçtik. 50 milyon Euro sıcak asfalt için kredi bulduk hazır. Dünya Bankası pilot bölge geçti. Bizim emekçimize kurumlara borcumuz yok dünya bankası ve yurtdışından aldığımız kredileri ödediğimiz için pozitife geçmek önemlidir bu bir tasarruf sonucu olmuştur ve yatırımlar hızla devam etmiştir. Negatiften durağandan pozitife çıkmışız, yurtdışı kredilerimizin önü açılmış, ödemelerimizi yapıyoruz. Nüfusumuzun 10 kat büyüğüne havası, suyu, deniz arıtmaları ile destek oluyoruz, yardımcı oluyoruz bize gelen para 2 milyon 690 yeni nüfusumuza göre para alıyoruz.”

“ANTALYALI 50 KREŞ, 15 OKUL, 10 YURT KAYBETTİ”

Antalya’daki Expo yatırımının bugün atıl hale dönüştüğüne işaret eden Böcek, Antalyalı’nın bütçesinden yapılan harcamanın kötü yönetildiğini ve Antalyalı’nın kaybettiğini “Binali Yıldırım’ın resimleri boy boy asıldı, devlet yapıyor diye sevindik. Bizi seçti Antalyalı paramızı aldılar, bu ne demek, 379 milyon, o zamanın kuruna baktığımızda 2 milyar Liranın üzerinde o para. Antalyalı ne kaybetti, 50 tane kreş, 15 okul, 10 yurt kaybetti”dedi..

Altyapı, sosyal ve kültürel projelerini anlatan Böcek, 2023 yılında iptal edilen Altın Portakal Film Festivali’ni 2024 yılında yapacağını söyledi. Böcek, 17 Nisan’da projesini hazırladıkları metro ihalesi ile de Antalya’yı metro ile tanıştıracaklarını duyurdu.